В брянской мэрии опровергли слухи об отставке Александра Макарова

В Брянской городской администрации опровергли слухи о грядущей отставке главы Александра Макарова. Оснований и предпосылок для этого нет.

Комментарий на этот счет «Комсомольской правде» в Брянске» дала начальник пресс-службы Наталья Гомонова:

– Александр Николаевич никуда не уходит. На сегодня ни о каких кадровых изменениях у нас речи не идет. По крайней мере, мне об этом ничего неизвестно. Возможно, знает кто-то больше меня (смеется)?! Не знаю, откуда журналисты это взяли.

Информацию об отставке Александра Макарова распространил один из новостных сайтов Брянска в понедельник, 26 октября. Отмечалось также, что вакантное место займет Станислав Кошарный. Сейчас он курирует вопросы ЖКХ в должности заместителя главы горадминистрации.

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