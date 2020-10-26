В Брянске скончался юрист Владимир Болховитин

Фото: Брянский филиал РАНХиГС.

В Брянске 26 октября скончался известный юрист Владимир Болховитин. Об этом сообщили в брянском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

– В расцвете лет, полный творческих сил и энергии, ушел из жизни дорогой нам человек, – написали коллеги. – Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив вуза выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Дмитриевича.

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