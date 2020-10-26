За создание нелегальной программы брянский хакер «отсидит» условно

К полутора годам лишения свободы условно приговорил суд жителя Трубчевского района, который создал нелегальную компьютерную программу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в понедельник, 26 октября.

Уголовное дело рассмотрел Трубчевский районный суд. Брянца обвиняли по статье «Создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного копирования компьютерной информации».

В суде доказали, что в октябре прошлого года житель села Усох создал компьютерную программу для несанкционированного копирования компьютерной информации. Для этого молодой человек использовал познания в области вычислительной техники. А создал «вирус» в целях самообразования и саморазвития.

– Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, – говорят в надзорном ведомстве. – Испытательный срок составит те же полтора года. Также брянец заплатит штраф в 10 тысяч рублей.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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