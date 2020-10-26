В Брянске на выходных поймали 70 безмасочников

Облавы прошли в транспорте, магазинах, на предприятиях питания и бытовых услуг. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В прошедшие выходные, 24 и 25 октября, в Брянске продолжили охоту за безмасочниками. Облавы прошли в транспорте, магазинах, на предприятиях питания и бытовых услуг. Проверки затронули все районы города. В целом на нарушителей составили 70 протоколов.

В автобусах, троллейбусах, маршрутках и такси нашли 53 нарушителя масочного режима. Протоколы составили на 43 пассажиров, 8 водителей такси и двух маршрутчиков.

Под проверку попали 114 предприятий торговли, питания и бытовых услуг. Здесь правила безмасочного режима нарушили 17 человек. По пять случаев выявили в Советском, Володарском, Фокинском районах, двух безмасочников обнаружили в магазинах Бежицкого района, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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