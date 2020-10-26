В Брянске приведут в порядок разрушающийся дом на Ульянова

В Брянске должны привести в порядок разрушающийся дом на улице Ульянова. Ранее информацию о его ненадлежащем состоянии рассказали региональные СМИ.

Прокурорская проверка подтвердила, что дом №5 по улице Ульянова имеет ряд изъянов. В частности, в здании разрушаются 10 балконных плит и два дымо-вентиляционных канала. В подъездах обнаружили отслоение штукатурки и провалы отмостки.

На управляющую компанию завели административное дело. Генерального директора организации обязали устранить нарушения законодательства в сфере ЖКХ, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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