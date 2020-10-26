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В Брянске высадят 50 тысяч тюльпанов

В Советском районе города весной появится 33 тысячи первоцветов
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Будущей весной город украсят белые, оранжевые, красные, желтые, фиолетовые, пестрые тюльпаны.

Будущей весной город украсят белые, оранжевые, красные, желтые, фиолетовые, пестрые тюльпаны.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске начали высаживать луковицы тюльпанов. В понедельник, 26 октября, сотрудники дорожного управления посадили цветы в сквере Карла Маркса и на площади Ленина. До этого озимые луковицы уже посеяли на площади Партизан.

Первоцветы должны зацвести уже к майским праздникам. В 2020 году обещают высадить больше 50 тысяч озимых тюльпанов. Для сравнения, в 2019 году было высажено около 32 тысяч луковиц.

Будущей весной город украсят белые, оранжевые, красные, желтые, фиолетовые, пестрые тюльпаны. Только в Советском районе планируют высадить 33 тысячи луковиц.

Цветы планируют посеять на набережной, в Семеновском сквере, у памятника Летчикам. Тюльпаны появятся в скверах чернобыльцам, воинам-интернационалистам, Проскурина, Гайдукова, а также на площади Революции и на разворотных кольцах на Полтиннике.

Впервые клумбы разобьют на кольцевых развязках на недавно построенной улице Советской, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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