Брянский коэффициент коронавируса снизился до 1,04

В Брянской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,04. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области зафиксировали снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро понедельника, 26 октября, он равен 1,04.

Показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Также учли и 30 заболевших, которых "потеряли" в Брянской области на прошлой неделе.

Так, суточное изменение коэффициента распространения коронавируса составило около двух сотых. Он снизился с 1,06 до 1,04.

Уточним, COVID-величина необходима для оценки эпидемиологической стабильности региона. Она указывает, скольких человек успевает заразить каждый инфицированный до своей изоляции от общества. Для расчета берут последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

По данным на 26-е число, коронавирус в Брянской области диагностировали 12053 жителям. Из них 9123 человека уже победили опасную инфекцию. 55 брянцев скончались. Суточный прирост заболевших составил 140 случаев или 1,2 процента.

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