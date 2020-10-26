В Брянске направили в суд уголовное дело на стрелка с Московского проспекта

В Брянске направили в суд уголовное дело на стрелка на Московском проспекте. 44-летнего мужчину обвиняют в хулиганстве и угрозе убийством, совершенным с использованием огнестрельного оружия.

Напомним, 14 августа 2020 года в Фокинском районе около дома №33 по проспекту Московскому местный житель дважды выстрелил из охотничьего ружья. В этот же день мужчина угрожал убийством водителю экскаватора и стрелял в строительную технику. Конфликт произошел из-за сноса аварийного дома.

Уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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