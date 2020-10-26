Брянских лесников обязали убрать 14 свалок

В Брянской области обнаружили 14 несанкционированных лесных свалок в Стяжновском и Фокинском участковых лесничествах. На участке общей площадью 350 квадратных метров обнаружили бытовые, строительные и иные отходы.

Природоохранная прокуратура потребовала от брянского лесничества ликвидировать мусорные свалки. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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