В Брянской области выявили 140 новых случаев коронавируса

В Брянской области за сутки выполнили 140 новых случаев коронавируса. Такие данные 26 октября опубликовали в оперативном штабе. За сутки выполнили 800 тестов. Общее число исследований, проведенных за все время эпидемии в регионе, достигло 220666.

За 24 часа выздоровели 57 пациентов. Общее число брянцев, которые справились с болезнью составляет 9123.

Новых смертей от коронавируса не фиксировали. За все время с марта от инфекции скончались 55 брянцев.

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