В Брянске водитель иномарки сбил женщину на "зебре"

В Бежицком районе Брянска водитель "Киа Рио" сбил 58-летнюю женщину на нерегулируемом переходе. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра в воскресенье, 25 октября, на улице Комсомольской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

41-летний автомобилист двигался со стороны улицы Майской Стачки в сторону Ульянова. Женщина переходила дорогу по "зебре".

У пострадавшей диагностировали ушибы головы, бедра и грудной клетки. Женщину госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».