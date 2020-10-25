В Брянской области продолжаются поиски 83-летней Софьи Бирюковой

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В городе Злынке Брянской области продолжают поиск Софьи Макаровны Бирюковой 1936 года рождения. 23 октября 2020 года пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Была одета в светло-зеленое платье в клетку, серую кофту и черные туфли. С собой у нее была трость.

Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи, сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Если вы располагаете сведениями о разыскиваемой, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.

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