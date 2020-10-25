В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 21 городе и районе

В Брянской области за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 21 муниципальном образовании. Больше всего случаев зафиксировали в Брянске. Здесь заболели 38 человек. В целом на 25 октября в областном центре выявили 5104 эпизода COVID-19.

В Брянском районе общее количество заболевших перевалило за тысячу. В районе зарегистрировали 1249 инфицированных. За минувший день коронавирус диагностировали у 29 человек. В Выгоничском районе за сутки обнаружили 10 новых случаев опасной инфекции. Также в области выявили одного иногороднего заболевшего.

На 25 октября новые случаи болезни обнаружили также в Дятьковском, Карачевском, Трубчевском, Комаричском, Стародубском, Погарском, Почепском, Навлинском, Мглинском, Брасовском, Суземском, Клинцовском, Гордеевском и Севском районах. Коронавирус нашли у жителей городов Сельцо, Фокино, Новозыбков, Клинцы.

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