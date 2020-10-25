Студенты брянского технического университета из-за коронавируса займутся физкультурой удаленно

Студенты Брянского государственного технического университета из-за коронавируса переходят на удаленные занятия физической культурой. Об этом 23 октября сообщили на официальном сайте вуза. Ограничения вводят до конца 2020 года.

Занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» у студентов-очников будут проходить в дистанционном режиме. Учебно-методические материалы разместили в личных кабинетах электронной информационно-образовательной среды БГТУ.

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