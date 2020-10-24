В Брянске в аварии серьезно пострадал пешеход

Мужчина переходил дорогу на красный свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Брянске 23 октября около семи часов вечера на улице Бежицкой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Автомобиль «Рено Логан» под управлением 49-летнего водителя, едущий со стороны улицы Ульянова, сбил 59-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу на красный свет.

Пешеход получил множественные травмы. У него диагностировали переломы таза, ребер, травмы головы, повреждения внутренних органов.

Пострадавшего доставили в реанимацию. У него взяли кровь для определения опьянения, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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