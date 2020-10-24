В брянском Новозыбкове 10 человек с коронавирусом скончались от сопутствующих заболеваний

В Новозыбкове Брянской области 10 человек с коронавирусом скончались от сопутствующих заболеваний. Об это сообщило издание БрянскНОВОСТИ.RU со ссылкой на главного врача Новозыбковской районной больницы Сергея Бурого.

По словам медика, в городе не зафиксировано ни одного случая смерти от ковида. У десяти человек с коронавирусом обострились хронические заболевания. Именно они стали причиной смерти.

В числе умерших были люди с сахарным диабетом и ожирением. Также опасны заболевания нижних дыхательных путей.

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