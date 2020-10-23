Плавательный бассейн в брянской Бежице готов на 60%

Готовность плавательного бассейна, строительство которого ведут в Бежицком районе Брянска, составляет примерно 60 процентов. Такую цифру озвучили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 23 октября.

На улице Нахимова уже возвели само здание будущего спортивно-оздоровительного комплекса. В нем ведут внутренние работы: штукатурные, отделочные и плиточные. Параллельно подрядчик монтирует инженерные системы – электрику, водопровод, канализацию. Также в помещениях частично установили окна. Приступили и к обустройству чаши бассейна.

– Кроме того, рабочие продолжают обустраивать территорию вокруг нового спортобъекта, – говорят в мэрии. – Там устанавливают бордюры, отсыпают щебень для дальнейшего асфальтирования. Близятся к концу и строительство блочно-модульной котельной.

Как и планировалось, в 25-метровом бассейне в Бежице будет шесть дорожек. Здесь же разместится детский – более мелкий и меньших размеров. Появится у спорткомплекса и собственный спортзал.

Напомним, аналогичный объект возводят в Фокинском районе города. Суммарная стоимость двух этих СОКов составляет около 400 миллионов рублей. Строят оба за счет средств регионального бюджета.

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