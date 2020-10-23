Директора брянского мясокомбината оштрафовали на 3 млн рублей за взятку

Гендиректор брянского мясокомбината и житель Дятькова, которых уличили в даче взятке, заплатят пять миллионов рублей штрафа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Суммарно пять миллионов рублей штрафа заплатят гендиректор брянского мясокомбината и житель Дятькова. Их уличили в даче взятке и посредничестве. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 23 октября.

Уголовное дело рассмотрел Бежицкий райсуд Брянска. На скамье подсудимых были гендиректор ООО «Мясокомбинат «Славянский» и его подельник.

Доказали, что преступление брянцы совершили в сентябре прошлого года. Житель Дятькова по поручению бизнесмена передал специалисту Управления ветеринарии города Брянска 50 тысяч рублей. Это была часть взятки – 300-тысячной – за внесение ложных сведений о продукции предприятия в систему «Меркурий».

Передача денег проходила под контролем полицейских.

– Суд вынес фигурантам дела обвинительный приговор, – говорят в надзорном ведомстве. – Оба получили наказание в виде штрафа. Гендиректор мясокомбината заплатит три миллиона рублей, а житель Дятькова – два.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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