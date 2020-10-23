Водитель повредил голову в ДТП с деревом в Клинцовском районе

Автомобиль врезался в дерево в Клинцовском районе вечером в четверг, 22 октября. С травмой головы его госпитализировали, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 18.05 на 17-м километре автодороги Клинцы – Ущерпье – Красная Гора. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» двигался со стороны Клинцов. Не справившись с управлением, он вылетел в правый по ходу движения кювет, а затем врезался в дерево.

– В результате ДТП автомобилиста госпитализировали, – говорят в ГИБДД. – У него серьезные травмы головы. Также пострадал его 46-летний пассажир. Мужчину также увезли в больницу с переломом ноги и ушибами.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в Брянской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Второе случилось в Брянском районе. Там столкнулись две легковых иномарки.

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