Заключенному в брянской колонии пытались передать сим-карты в шампуне

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Заключенному брянской колонии пытались передать 11 сим-карт в шампуне. Передача поступила на имя осужденного в колонии в поселке Каменка Брасовского района. Это были продукты и вещи.

В комнате для передачи посылок в присутствии заключенного вещи осмотрели. В тюбике из-за под шампуня сотрудник колонии нащупал посторонние предметы. Тару вскрыли и обнаружили запрещенные в колонии сим-карты.

Передававшего посылку задержали. На него составили административный протокол, который направили в суд. По факту передачи запрещенных предметов в исправительную колонию проводят проверку, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

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