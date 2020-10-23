В Брянске расширят дорогу на Городищенской горке

В Брянске начали расширять дорогу на участке Городищенской горке со стороны Советского района. Полностью снесли здание шиномонтажа, которое мешало строительству. Подрядчик обещает завершить работы до конца года.

Напомним, Городищенскую горку со стороны Бежицкого района расширили еще в 2018 году. В 2019-м работы должны были продолжить на другом участке. Но, как поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации, ремонт затянулся из-за судебных споров с владельцем шиномонтажа.

Городищенскую горку со стороны улицы Объездной расширят на 10,5 метра. Это три полноценные полосы. Одна из них будет предназначена для заезда общественного транспорта на остановку. Она останется примерно в том же месте. На улице оборудуют тротуары.

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