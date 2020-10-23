В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса

В Брянской области еще три человека скончались от коронавируса. Такую печальную статистику опубликовали в оперативном штабе в пятницу, 23 октября. За все время эпидемии от инфекции умерли 53 брянца.

В регионе еще у 138 человек подтвердили опасный диагноз. Общее число заболевших - 11633. На данный момент от коронавируса лечатся около 2800 человек.

В регионе увеличили объем тестирования на коронавирус. За прошедшие сутки выполнили 2707 тестов.

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