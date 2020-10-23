В Брянской области коронавирусом заболели 138 человек за сутки

В Брянской области коронавирус подтвердили у 138 человек за сутки. За тоже время выздоровели 102 пациента. За 24 часа выполнили 2707 тестов.

23 октября в регионе подтвердили три новых смерти от инфекции, сообщают в оперативном штабе. Общее число скончавшихся от коронавируса брянцев - 53 человека.

За все время эпидемии коронавирус в Брянской области подтвердили у 11633 человек. Из них выздоровели 8810 пациентов. Медики выполнили 214175 исследований на новое заболевание.

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