Фото: Александр Кравченко.

В Новозыбкове требуют исправить комичный памятник пограничникам. Его установили недавно в сквере памяти недалеко от монумента скорбящей матери. Монумент успели официально открыть. Но горожане возмущены исполнением памятника.

23 октября местные жители встретятся в здании администрации. На собрание придут пограничники, подрядчик и автор монумента.

- Будем разбираться и искать пути выхода из сложившейся ситуации, - пишет активист Александр Кравченко в соцсетях.

Известно, что скульптору за работу заплатили 357 тысяч рублей. Деньги выплатили, администрация работу приняла.

- Если решение не будет найдено, мы составим обращение на имя губернатора, - говорит общественник. - Пора заканчивать с некачественными работами в нашем городе. Что не сделают - везде полно брака, все это принимается, никто не наказывается.

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