В Брянске не приняли отремонтированную улицу Сталелитейную

В Брянске после ремонта не приняли в эксплуатацию улицу Сталелитейную. Выездное совещание прошло в четверг, 22 октября. Во время проверки нашли некоторые недостатки. Пандусы были завышены на съездах с тротуаров, не заделаны вырубки в асфальте после взятия проб.

- Подрядчику предстоит завершить планировку обочин и подсыпку заниженных участков, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Скорректировать высоту установки дорожных знаков.

Улицу Сталелитейную ремонтировали на участке от Литейной до Шоссейной. Здесь уложили новый асфальт, построили тротуар, установили 50 дорожных знаков, три желтых мигающих светофора, обновили два обычных светофора. На улице обустроили девять остановок общественного транспорта. У переходов появилось пешеходное ограждение. Разметку нанесли горячим пластиком.

В рамках другого контракта на улице Сталелитейной появится освещение. На фонари потратят порядка пяти миллионов рублей.

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