Брянский водитель выбил зубы сотруднику ДПС. Таким образом он попытался помешать служебной деятельности полицейского. У потерпевшего диагностировали травму и ушибы головы, гематомы и сколы зубов.

Автомобилиста осудили по статье "Применение насилия к представителю власти". Мужчине назначили один колонии общего режима, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В этом году на брянцев завели 25 уголовных дел за насилие и публичное оскорбление полицейских. За травмы, причиненные сотруднику полиции, нападавшим грозит от штрафа до 10 лет колонии в зависимости от тяжести повреждений. За оскорбление можно получить штраф, обязательные или исправительные работы.

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