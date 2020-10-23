В Брянской области подготовили шесть резервных коронавирусных госпиталей

В Брянской области есть шесть резервных коронавирусных госпиталей. В них в течение суток могут развернуть 2413 мест. Это сделают, если ситуация с коронавирусом начнет ухудшаться, рассказал глава регионального департамента здравоохранения на заседании облдумы.

Сейчас в 10 больницах открыты госпитали, где принимают пациентов с коронавирусом. В них есть 1433 коек. Около 20% мест держат свободными.

Мест для госпитализации пока хватает. В больницу кладут пациентов с 3-4 степенью поражения легких.

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