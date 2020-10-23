Глава брянского здравоохранерия расказал в ситуации с коронавирусом в регионе

В Брянской области на середину октября работают 10 коронавирусных госпиталя. Шесть из них расположены в Брянске: в городской больнице №4, в городской больнице №2, в семиэтажном корпусе областной больницы, в инфекционной больнице, в детской городской больнице. Остальные четыре в районах: в Клицовской, Дятьковской, Сельцовской больницах в межрайонной больнице в Глинищеве. В них доступны 1433 койки, 1293 - с подачей кислорода, 270 - с ИВЛ.

В случае необходимости откроют еще шесть коронавирусных госпиталей. В них доступны 2413 мест.

В регионе работают пять аппаратов КТ исключительно для коронавирусных больных.

На данный момент болеют 2811 человек. 89 - в тяжелом состоянии, 48 человек - на ИВЛ.

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Брянской области на заседании облдумы, которое состоялось 22 октября. Он также рассказал, при каких условиях госпитализируют пациентов с коронавирусом в регионе.

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