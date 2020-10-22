В Брянске завершают ремонт площади перед ДК Медведева

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске завершают ремонт территории, прилегающей к ДК имени Дмитрия Медведева в Бежицком районе. Благоустройство выполнили в рамках программы инициативного бюджетирования.

Подрядчик приступил к работе в начале сентября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В центре площади установили детскую площадку. Вокруг появились лавочки и урны. По периметру высадили молодые туи. Старое покрытие убрали. Взамен уложили тротуарную плитку.

Площадку будут освещать фонари. Рабочие уже установили опоры. В ближайшее время на них закрепят плафоны. Все работы выполнят до конца октября.

В этом году по программе в Брянске ремонтируют 13 территорий. На работы выделили 21 миллион рублей.

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