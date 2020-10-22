За пьяное убийство в гаражах брянец «отсидит» 15 лет

К 15 годам лишения свободы приговорил суд 45-летнего жителя Фокинского района Брянска, который в пьяной потасовке зарезал знакомого и едва не лишил жизни еще одного человека. Об этом стало известно в четверг, 22 октября.

Приговор по делу вынес Фокинский районный суд. Брянца признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса – «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Доказали, что преступление осужденный совершил 1 апреля. Тогда он распивал спиртное со знакомыми у гаражей в кооперативе по улице Богдана Хмельницкого. На фоне этого мужчины поссорились. В итоге брянец четырежды ударил собутыльника ножом в область головы и шеи. К счастью, потерпевший остался жив: в конфликт вовремя вмешался другой участник застолья. А вот сам вступившийся скончался. Нанесенные ему травмы – пять ударов ножом в шею – оказались несовместимыми с жизнью.

– Уголовное заключение по делу поддержал прокурор Брянской области Александр Войтович, – подчеркивают в надзорном ведомстве.

Убийце суд назначим вышеуказанное наказание. В законную силу приговор суда пока не вступил.

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