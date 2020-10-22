Двух брянских убийц не перевели из колонии строгого режима в колонию-поселение. Ходатайства они подавали в Брасовский районный суд, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. 39-летний и 47-летний заключенные отбывают наказание в колонии в поселке Каменка.

Один осужденный получил 17 лет колонии за убийство и разбой. Приговор ему вынесли в Орловском областном суде в 2009 году. По приговору суда, он доложен возместить 46 тысяч рублей потерпевшим и один миллион рублей морального вреда. Но за все время пребывания в колонии возместил только около 300 тысяч рублей.

Второй заключенный был осужден в 2011 году в Брянском областном суде за убийство и покушение на него. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. За время пребывания в колонии он нарушал режим 10 раз.

Суд удовлетворить ходатайства отказался.

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