В суд «ушло» дело о краже дизтоплива на 12 млн рублей в Карачеве

В суд передали уголовное дело о краже дизельного топлива на 12 миллионов рублей в брянском городе Карачев. За содеянное готовится ответить 45-летний житель Новгородской области. Он длительное время скрывался от правосудия, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Иногороднего обвиняют по статье «Кража, совершенная из нефтепродуктопровода, организованной группой, в особо крупном размере».

По версии следствия, преступление мужчина совершил в 2016-2017 годах. Он действовал в преступном сговоре с четырьмя сообщниками. Вместе они похитили из магистрального нефтепродуктопровода больше 330 тонн дизельного топлива. Для этого они выполнили врезку. Ущерб от таких действий превысил 12 миллионов рублей.

– По существу уголовное дело рассмотрит Карачевский районный суд, – говорят в надзорном ведомстве. – Остальные соучастники ранее осуждены этим же судом к различным срокам лишения свободы.

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