Брянцу грозит три года колонии за задержку 30 тысяч рублей зарплат

До трех лишения свободы грозит директору коммерческой фирмы в Брянске, который больше двух месяцев не выплачивал зарплату сотруднику. Сейчас в ситуации разбираются следователи.

Уголовное дело завели по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Его расследует региональный Следственный комитет.

Установлено, что работодатель полностью не выплачивал сотруднику заработную плату на протяжении больше двух месяцев. В итоге общая сумма долга превысила 30 тысяч рублей.

– После возбуждения уголовного дела директор коммерческой организации, осознав свою ответственность за нарушение прав работника на своевременную оплату труда, устранила задолженность перед ним по заработной плате в полном объеме, – говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Тем не менее, в соответствии с законодательством, фигуранту дела грозит до трех лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».