ТМХ отправил в Монголию два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ

БМЗ поставил два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ в Монголию.

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставил два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ в Монголию. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Поставка осуществлена в рамках контракта, заключенного в 2019 году и действующего до 2021 года. Согласно договору за этот период планируется поставить 10 тепловозов ТЭМ18ДМ и 14 тепловозов 2ТЭ25КМ.

Машины будут работать на Улан-Баторской железной дороге, где уже эксплуатируются 14 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ и 15 магистральных грузовых локомотивов 2ТЭ25КМ.

Маневровые локомотивы ТЭМ18ДМ эксплуатируются в Монголии с 2011 года и хорошо зарекомендовали себя в работе. Надежность, удобство в эксплуатации и обслуживании, комфорт для локомотивных бригад и доступная стоимость – их основные достоинства.

Тепловоз ТЭМ18ДМ предприятие выпускает с 2008 года. Сегодня в России и за ее пределами эксплуатируются более полутора тысяч тепловозов этой серии. Локомотивы успешно работают в регионах с самыми разными климатическими условиями. В Сургуте и Тайшете, за Северным полярным кругом: в одном из наиболее холодных городов мира – Норильске – работает так же безотказно, как в районах с умеренным климатом. Достойно показала себя машина в условиях перепадов температур, что важно для работы в Монголии.

Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ востребованы не только на сети железных дорог общего пользования, но и на промышленных предприятиях, имеющих собственный подвижной состав.

Для расширения сферы применения и повышения эффективности работы разработаны новые модификации тепловоза ТЭМ18ДМ. Всего предусмотрено шесть модификаций, из них заказчики смогут выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Трансмашхолдинг - единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.

СПРАВКА

ТМХ (Трансмашхолдинг) – №1 среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и №4 – на международном рынке. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

ТМХ – российская компания со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.

Брянский машиностроительный завод (г. Брянск) является крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве маневровых и магистральных тепловозов.

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