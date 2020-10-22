В брянском Дятькове заработал коронавирусный госпиталь на 100 мест

В Брянской области заработал еще один коронавирусный госпиталь. Дополнительные места для больных с диагнозом «COVID-19» развернули в одном из отделений Дятьковской ЦРБ. Его максимальная вместимость – 100 мест.

Возглавила специализированное медучреждение заместитель главного врача по медицинской части Галина Иванова.

По последним данным, коронавирус диагностировали 11495 жителям региона. Из них на Дятьковский район пришлось 623 случаев. Больше заболевших только в Брянске и Брянском районе.

Сейчас в регионе с коронавирусными больными работает 10 медицинских организаций. В них создано больше 1400 для COVID-положительных. Такие цифры озвучил директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков на 20-м заседании облдумы в четверг, 22 октября.

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