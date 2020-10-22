На "безмасочников" в Брянске выписали полсотни протоколов за сутки"

На нарушителей масочного режима в Брянске составили 50 протоколов за сутки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

50 административных протоколов составили в Брянске на нарушителей масочного режима только за одни сутки – среду, 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В областном центре продолжили рейды на "безмасочников". Накануне массовые проверки прошли в общественном транспорте, магазинах, предприятиях общепита и бытовых услуг. В них участвовали сотрудники мэрии, ее профильных структур и полицейские.

Непосредственно в транспорте инспекторы поймали 31 брянца без масок. В 30-ти случаях это были пассажиры, еще в одном – таксист. Каждого привлекли к административной ответственности.

Параллельно проверяющие осмотрели в городе 145 объектов. И выписали еще 19 материалов по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения". В антилидерах оказался Володарский район (шесть протоколов). На два меньше – у Бежицы. Еще по три пришлось на Советский район и Фокинку. Подробная информация о всех нарушителях масочного режима минувшего дня доступна по ссылке.

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