В Брянске второй компонент вакцины от коронавируса ввели 13 медикам

В Брянской области продолжают вакцинировать врачей и медицинских сестер. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Тринадцати медицинским работникам региона ввели второй компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в четверг, 22 октября.

В Брянской области продолжают вакцинировать врачей и медицинских сестер.

Первую часть отечественного препарата от коронавируса завезли в регион в середине сентября. Она предназначалась так называемой группе риска – медработникам и педагогам. После введения первой порции вакцины следует вводить второй компонент. А делают это спустя 21 день.

Напомним, от коронавируса привился и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Для этого в начале октября он посетил один из столичных медицинских центров, участвующих в третьей фазе испытаний отечественной вакцины от COVIDа.

Всего до конца года в Брянскую область должны завести 1032 дозы препарата.

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