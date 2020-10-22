На свадьбе в Брянске молодоженам вместо цветов дарили игрушки

Не традиционные цветы, а игрушки дарили молодоженам в Брянске. Об этом гостей они попросили сами. А позже отвезли подарки в Карачевский специализированный дом ребенка. Такая информация появилась в социальных сетях в среду, 21 октября.

Свадьбу молодые люди сыграли на днях. А с необычной просьбой к гостям торжества обратилась невеста. Девушка, недавняя выпускница БГИТУ, попросила дарить им не цветы, а детские игрушки.

В соцучреждение, для которого собирали подарки, новобрачные отправились немного позже. Своим визитом и игрушками они очень порадовали воспитанников.

Автор поста подчеркнул, что подобная благотворительная акция может стать примером и для других молодоженов города.

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