В Брянске гастроли Вологодского драмтеатра перенесли на декабрь из-за коронавируса

Все купленные билеты остаются действительными.
Фото: Елена РАКОВА
В Брянске гастроли Вологодского драматического театра из-за коронавируса перенесли на декабрь. Об этом сообщили в администрации Брянского драмтеатра. Все купленные билеты остаются действительными.
- Это решение приняли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, - говорят в театре.
Гастроли Вологодского драмтеатра были запланированы с 27 октября по 1 ноября. Они пройдут в рамках федерального проекта Министерства культуры «Большие гастроли. Межрегиональная программа».
Напомним, до этого брянский театр предупредил зрителей, что спектакль могут остановить, если кто-то в зале окажется без медицинской маски.
Справки по телефону 74-39-38.
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