В Брянске гастроли Вологодского драмтеатра перенесли на декабрь из-за коронавируса

Все купленные билеты остаются действительными. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске гастроли Вологодского драматического театра из-за коронавируса перенесли на декабрь. Об этом сообщили в администрации Брянского драмтеатра. Все купленные билеты остаются действительными.

- Это решение приняли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, - говорят в театре.

Гастроли Вологодского драмтеатра были запланированы с 27 октября по 1 ноября. Они пройдут в рамках федерального проекта Министерства культуры «Большие гастроли. Межрегиональная программа».

Напомним, до этого брянский театр предупредил зрителей, что спектакль могут остановить, если кто-то в зале окажется без медицинской маски.

Справки по телефону 74-39-38.

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