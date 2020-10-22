Главврач брянской больницы назвала основные меры профилактики коронавируса

Главный врач брянской областной инфекционной больницы Елена Баранюк перечислила основные меры профилактики коронавируса и других сезонных респираторных инфекций. Об этом она рассказала изданию bug32.ru.

В частности, шансы заболеть уменьшатся при соблюдении социальной дистанции и масочного режима в местах массового скопления людей. Также нужно чаще мыть руки и избегать толпы.

Сотрудникам общественных заведений рекомендуют чаще проветривать помещения, обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами.

Также врач порекомендовала для укрепления иммунитета придерживаться здорового образа жизни и правильного питания. Нужно чаще употреблять мед, чеснок, имбирь и не забывать про витамины.

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