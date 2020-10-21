Брянские футболисты выбыли из борьбы за Кубок России

Фото: официальная группа ФК «Динамо Брянск» в vk.com.

Команда «Динамо-Брянск» покинула розыгрыш Кубка России по футболу. Брянские спортсмены уступили команде «Тамбов» со счетом 0:2, рассказали в футбольном клубе «Динамо-Брянск».

Игра в рамках третьего тура элитного группового раунда Бетсити-Кубка России прошла 21 октября в Брянске на стадионе «Динамо».

Матч состоялся при пустых трибунах. Из-за угрозы распространения коронавируса Роспотребнадзор не согласовал присутствие болельщиков на стадионе.

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