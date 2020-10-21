В брянской областной думе выберут нового председателя

В четверг, 22 октября, брянские депутаты проведут 20-е заседание областной думы. В повестке заявлены 17 вопросов, включая разное.

Как стало известно, на заседании должны избрать нового председателя областной думы. Наиболее вероятная кандидатура на этот пост – Валентин Суббот. В середине октября он досрочно сложил полномочия депутата Госдумы.

Напомним, предыдущий председатель облдумы Владимир Попков добровольно сложил полномочия в сентябре 2020 года. Также неделю назад, 15 октября, мандатов лишились еще два областных депутата Владимир Драников и Ирина Агафонова.

Помимо кадровых вопросов, депутаты также обсудят изменения в ряд региональных законов, присвоят почетные звания «Заслуженный изобретатель Брянской области», обсудят другие темы.

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