На брянской таможне задержали две тонны лосося

Лосось относится к стратегически важным ресурсам. Фото: пресс-служба Брянской таможни

На брянской таможне задержали фургон, который перевозил более двух тонн охлажденного норвежского лосося на общую сумму больше одного миллиона рублей.

– Лосось относится к стратегически важным ресурсам, ввоз которых на территорию России возможен только при предъявлении соответствующих разрешительных документов, – рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Владислав Барабанов.

Изъятый контрабандный груз будет уничтожен, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».