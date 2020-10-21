В Брянске с третьего раза приняли улицу Пионерскую

На 400 метрах дороги уложили новый асфальт, сделали тротуары и освещение, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске прошла приемка улицы Пионерской. На этом объекте подрядчики дважды перекладывали бракованный асфальт. И только с третьего раза экспертиза подтвердила качество используемых материалов.

На 400 метрах дороги уложили новый асфальт, сделали тротуары и освещение, нанесли разметку и установили дорожные знаки. В ходе приемки подрядную организацию попросили устранить незначительные замечания.

После этого с подрядчиком подпишут акт приемки дороги. В ближайшие пять лет улица будет находиться на гарантийном обслуживании у этой строительной фирмы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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