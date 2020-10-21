В брянское Сельцо отремонтируют дорогу

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области начали ремонт участка автодороги Брянск – Сельцо. Подрядчики уже провели фрезерование старого асфальта, уложили выравнивающий слой покрытия. Ширину проезжей части довели до нормативных показателей.

Ремонт дороги продолжат в 2021 году. Здесь уложат верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такое покрытие характеризуется высокой износостойкостью и длительным сроком эксплуатации.

Отремонтированная дорога будет обладать такими показателями, как низкий уровень шума и повышенный коэффициент сцепления шин с поверхностью. В целом обновят 732 метра автотрассы, рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

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