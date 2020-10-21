В Брянской области ищут фальшивомонетчиков

Мужчина заплатил за товар фальшивыми деньгами в магазине «Харчевня» по улице Усиевича, 80а. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянской области разыскивают мужчину, расплатившегося в магазине поддельной пятитысячной купюрой. Инцидент произошел в девять часов утра 16 октября в Почепе.

Мужчина заплатил за товар фальшивыми деньгами в магазине «Харчевня» по улице Усиевича, 80а. В полиции уже завели уголовное дело за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег

Приметы: примерно 35-40 лет, средний рост, среднее телосложение, темные короткие волосы с пролысиной. Одет был в куртку темного синего оттенка и в темные штаны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Тем, кто располагает сведениями о разыскиваемом, следует обратиться в полицию по телефонам: 66-77-02, 66-70-92 либо 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).

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