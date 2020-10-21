В частном дома в Карачевском районе прикрыли нарколабораторию

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В частном доме в Карачевском районе прикрыли нарколабораторию. В ней изготавливали синтетическое вещество - мефедрон.

Полицейские изъяли больше восьми килограммов готовых наркотиков. А также специальное оборудование и химические препараты. Дом принадлежит уже судимому 39-летнему мужчине.

По версии следствия, за необходимым для изготовления наркотиков брянец периодически ездил в Москву.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция по статье предусматривает от 15 до 20 лет колонии.

Кстати, это вторая нарколаборатория, которую обнаружили в Брянской области за последние месяцы. В конце лета 143 килограмма "синтетики" нашли в доме в Погарском районе.

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