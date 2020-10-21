В Брянске составили 52 протокола за несоблюдение масочного режима

В общественном транспорте составили 22 протокола на пассажиров за отсутствие средств индивидуальной защиты.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске во вторник, 20 октября, ловили нарушителей масочного режима в магазинах и транспорте. Проверки прошли во всех районах города.
В общественном транспорте составили 22 протокола на пассажиров за отсутствие средств индивидуальной защиты. Все проверенные водители и кондукторы были в медицинских масках.
Напомним, с 20 октября вступил в силу запрет на передвижение в общественном транспорте без средств защиты органов дыхания.
В этот же день полицейские обследовали 205 предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг. В результате выписали 30 протоколов. Больше всего нарушителей обнаружили в Володарском районе, здесь к административной ответственности привлекли 12 человек.
В Советском районе нашли 10 безмасочников, в Бежицком – пять, а в Фокинском – три, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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