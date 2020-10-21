Двух жителей Красногорского района осудили за нападение на приятеля

Двух жителей Красногорского района, которым 30 и 26 лет, осудили за разбойное нападение на приятеля. Компания вместе выпивала. Двое брянцев напали на третьего с топором. Они избили своего знакомого, отобрали у него мобильный телефон, забрали деньги и паспорт.

У потерпевшего диагностировали травму головы, перелом носа, сотрясение мозга, ссадины. Кстати, нападавшие уже были раньше судимы.

- Суд назначил обоим обвиняемым по пять лет лишения свободы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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