В брянском Глинищеве затапливало подъезд двухэтажного дома

В брянском поселке Глинищево затапливало подъезд двухэтажного дома. Информация об этом появилась в сети. Проверить ее решила районная прокуратура.

- Проверяющие осмотрели дом №22 на улице Садовой, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На момент проверки инженерные коммуникации не протекали. Но грунтовое покрытие подвального помещения в подъезде №3 было сырое, на трубах холодной воды и отопления видна коррозия.

Кроме того, подвал был завален строительным и бытовым мусором. А дверь в подвал в подъезде №1 повреждена.

От руководства управляющей компании потребовали устранить нарушения. А на ответственного сотрудника завели административное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований". Его материалы направят в жилищную инспекцию Брянской области.

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